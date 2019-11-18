РФ отдает Украине захваченные корабли – буксиры ВМС уже пришли на точку передачи

В понедельник, 18 ноября, Российская Федерация передаст Украине захваченные ею год назад в Керченском проливе украинские корабли.

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Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. Пленных украинских моряков вернули во время масштабного обмена 7 сентября.

16 ноября 2019 года помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что процесс возвращения малых бронированных катеров Бердянск и Никополь, а также буксира Яны Капу уже на завершающем этапе.

17 ноября аварийно-спасательное судно «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамака» выдвинулись к Южному берегу Крыма, где должна состоятся передача кораблей. Тем временем, из Керченского порта им навстречу выдвинулись захваченные украинские корабли – два катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» в сопровождении ФСБ РФ.

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09:28 О приходе буксиров ВМСУ сообщил и экс-спикер одесской полиции Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

08:50 Мониторинговая группа «Института Черноморских стратегических исследований, редакции BlackSeaNews и «Майдана иностранных дел» сообщает, что около 4:00 (киевское время) 18 ноября буксиры прибыли в район ожидания, где должна состояться передача захваченных кораблей ВМСУ.