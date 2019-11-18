Россия предложила Украине продлить транзит газа на год – для этого она требует отказаться от претензий на $22 миллиарда

Российский «Газпром» 18 ноября направил в адрес «Нафтогаза Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

Об этом сообщает «Интерфакс».

В предложении «Газпрома» указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Кроме того среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за нарушение экономической конкуренции; отзыв ходатайства «Нафтогаза Украины» об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании. Также «Газпром» ждет позицию украинской стороны относительно ее готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.

Напомним, 31 декабря 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. В 2018 году Украина на транзите российского газа заработала 2,7 миллиарда долларов. По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, отказ Украины от «газовых» претензий и судебных тяжб к России будет стоить 22 миллиарда долларов.