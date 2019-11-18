На севере Сирии курды забросали российскую военную технику камнями и «коктейлями Молотова»

На севере Сирии курды забросали камнями и зажигательными смесями колону российской военной техники, которая патрулировал границу с Турцией.

Видео инцидента разместил Twitter-канал EHA MEDYA.

На видео видно, что группа людей, среди которых есть как молодежь, так и более старшее поколение, встречают колонну российской военной техники и забрасывают ее камнями и зажигательными смесями. При этом техника не останавливается и продолжает движение.

Suriye Ayn el Arab'da ( Kobani) devriye atan Türk & Rus askeri konvoyuna PKK terör örgütü destekçileri taş ve molotof ile saldırdı. Molotoflu saldırıya uğrayan Rus zırhlı aracı zarar gördü. pic.twitter.com/HmKt1y1UTr — EHA MEDYA (@eha_medya) 18 ноября 2019 г.

Таким образом местное население выступает против вооруженных сил РФ, которые пришли на смену армии США. Как известно, в начале октябре Дональд Трамп заявил, что американские военные покидают северо-восточную часть Сирию. Многие негативно восприняли это решение, так как курды, которые были последние годы союзниками США по борьбе с ИГИЛ, остались без поддержки в противостоянии с Турцией.

На что Трамп отметил, что Соединенные Штаты никогда не давали обещание курдам оставаться в регионе, чтобы защитить их. Также он подтвердил, что небольшое количество американских военнослужащих останется в других регионах Сирии для обеспечения безопасности нефти, а в районе около Иордании и рядом с Израилем.

Вскоре позиции США на севере Сирии заняли вооруженные силы РФ. Однако это было негативно воспринято местным населением.

Напомним, в январе этого года сирийские курды заявили, что они захватили восьмерых боевиков ИГИЛ, среди которых был украинец.