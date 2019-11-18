Николаевская СБУ объявила о подозрении бизнесмену из Краматорска, заплатившему ₴2 миллиона налогов террористам «ДНР»

Служба безопасности Украины подозревает владельца донецкой дорожно-ремонтной фирмы в финансировании террористической организации «ДНР».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Сотрудники управления СБУ в Николаевской области совместно со следователями органов госбезопасности установили, что в 2014 году местный житель зарегистрировал в Краматорске фирму. Одновременно он открыл филиалы компании в Макеевке, Горловке и Енакиево.

«Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки отечественному законодательству, злоумышленник систематически перечислял средства, полученные от деятельности представительств, в «налоговые» органы террористов. Установлено, что в течение 2015-2018 годов было уплачено налогов почти на 2 миллиона гривен», - сообщили в СБУ.

Во время обысков, проведенных в офисе компании в Краматорске, изъяли документы, подтверждающие регулярные отчисления в так называемые «налоговые органы ДНР». Открыто уголовное производство по части 1 статьи 258-5 («Финансирование терроризма») Уголовного кодекса Украины, бизнесмену объявили о подозрении.

Напомним, что ранее в Николаеве СБУ ликвидировала неконтролируемый международный канал связи под видом колл-центра.