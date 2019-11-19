Николаевское управление СБУ уличило владельца фирмы, которая ремонтирует дороги, в финансировании боевиков

Служба безопасности Украины подозревает владельца донецкой дорожно-ремонтной фирмы в финансировании террористической организации «ДНР».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники Управления СБ Украины в Николаевской области совместно со следователями органов госбезопасности установили, что в 2014 году местный житель зарегистрировал в Краматорске фирму. Одновременно он открыл филиалы компании в Макеевке, Горловке и Енакиево. Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки украинскому законодательству, злоумышленник систематически перечислял средства, полученные от деятельности представительств, в «налоговые» органов террористов.

Установлено, что в течение 2015-2018 лет в ЛДНР было уплачено налогов почти на 2 миллиона гривен в эквиваленте на национальную валюту. Во время обысков, проведенных в офисе строительной компании в Краматорске, правоохранители изъяли документы, подтверждающие регулярные отчисления в так называемые «налоговых органов ДНР».

В рамках уголовного производства, открытого по части 1 статьи 258-5 («Финансирование терроризма») Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к финансированию терроризма.