Российский беспилотник атаковал украинские позиции на Луганщине, ранен один десантник, - журналист

Российские войска при помощи беспилотника атаковали украинские позиции у села Сизое под Луганском. Атаку провели с территории Российской федерации, один украинский военнослужащий получил тяжелые ранения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

«Сизое находится на самой границе с РФ и близ линии фронта у Станицы Луганской, считалось последние годы тихим местом. Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату. Один наш воин тяжело ранен, множественные осколочные ранения спины. Военные медики подтверждают – это не случайный взрыв, ранение – боевое».

«Сейчас за жизнь десантника борются врачи. Вполне вероятно, атака произведена с территории РФ, в районе, который непосредственно примыкает к участку разведения в Станице Луганской. В любом случае, российское командование не могло не контролировать запуск беспилотника в этом районе», - сообщил журналист.

Напомним, ранее на фронте от выстрела снайпера погиб украинский воин Артем Соколов.