В госпитале умер пострадавший от взрыва мины командир 128-й бригады

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В Харькове 19 ноября командир 128-й отдельной горно-пехотной Евгений Коростелев скончался в госпитале из-за полученных на Донбассе ранений.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

«Сегодня, около 4:00 утра, в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона перестало биться сердце командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева», – говорится в сообщении.

Как известно, Коростелев подорвался на мине 12 ноября в районе села Новотроицкое. Вместе с ним также получил ранения сержант бригады.

Евгений Коростелев был командиром бригадной артиллерийской группы 25-й воздушно-десантной бригады, а  на должность комбрига был назначен два месяца назад.

Тарас Леонтян

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