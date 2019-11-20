На Днепропетровщине СБУ задержала завербованного спецслужбами РФ мужчину, призывавшего устраивать теракты в День достоинства

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который по заданию российских спецслужб распространял в соцсетях призывы совершать теракты в День достоинства и свободы, 21 ноября.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как сообщается, мужчину привлекли к сотрудничеству с информационной группой «Сапфир», созданной Генштабом российской армии. На сотрудничество он согласился из идеологических соображений.

«По заданию кураторов провокатор от имени проукраинского активиста зарегистрировался в соцсетях. Накануне Дня достоинства и свободы провокатор начал размещать призывы к совершению террористических актов в крупнейших городах Украины, в частности Киеве, Днепре, Харькове и Одессе», - говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что замысел российских спецслужб заключался в том, чтобы создать информационный фон для дестабилизации ситуации в Украине накануне и во время празднования.

«В случае осуществления каких-либо реальных провокаций или беспорядков российские СМИ были готовы распространить информацию об их организации именно участниками патриотических организаций и движений. Это должно было негативно повлиять на международный имидж Украины в мире», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сотрудники СБУ обыскали дом злоумышленника, в компьютерной технике нашли доказательства, необходимые для досудебного расследования по ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает 5 лет заключения. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, на Черкасщине СБУ задержала российского шпиона при получении секретных данных.