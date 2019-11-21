Украина потребует у России вернуть оборудование, похищенное с кораблей, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обратится к России, чтобы ей вернули оборудование, похищенное с трех захваченных кораблей.

Об этом Президент Украины рассказал во время визита в Очаков, сообщают корреспонденты «Преступности.НЕТ».

Напомним, что 20 ноября два военных бронекатера «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу» вернулись в Украину почти спустя год после того, как их захватила Россия возле Керченского пролива. Оказалось, что на кораблях не хватает как минимум части оборудования.

После осмотра кораблей вместе с представителями ВМС Зеленский подтвердил, что не хватает части оборудования и вооружения. По его словам, Украина потребует, чтобы Россия вернула оборудование. Корабли в Украине готовы отремонтировать.