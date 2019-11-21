Боевики устроили сильный обстрел позиций под Горловкой и огнем срывали эвакуацию раненых – пострадали шесть нацгвардейцев

Возле Горловки Донецкой области, вблизи поселка Зайцево, 20 ноября в результате массивного обстрела боевиков пострадали шестеро бойцов Национальной гвардии Украины.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов.

«Во время смены постов наблюдения на одном из опорных пунктов противник открыл огонь из автоматического станкового гранатомета. Позиция противником пристреляна уже давно. Попадание пришлось прямо в траншею, где проходили бойцы», – написал он.

Бутусов отметил, что нацгвардейцы в основном ранены в ноги, благодаря своевременной медицинской помощи конечности бойцов сохранили.

«Российские войска продолжили интенсивный обстрел и постарались не допустить эвакуацию раненых. В результате разгорелся интенсивный огневой бой, с применением с обеих сторон всего спектра тяжелых пехотных вооружений. Эвакуация проходила под обстрелом.

Российские войска регулярно проводят атаки и обстрелы в районе Зайцево. Напомню, село разделено линией фронта на две части», – подчеркнул главред.

Напомним, как 12 ноября в районе села Новотроицкое на мине подорвался командир 128-й бригады Евгений Коростелев. Вместе с ним также получил ранения сержант бригады. 19 ноября Евгений Коростелев от полученных ранений в ноги скончался в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

Президент Зеленский посмертно наградил Коростелева орденом Богдана Хмельницкого II степени.