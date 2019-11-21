«Истерзанный внутренний мир»: блогер показал состояние возвращенных Россией захваченных украинских кораблей изнутри

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Украинский блогер, автогонщик Алексей Мочанов опубликовал фото повреждений внутри кораблей ВМС  Украины, которые вернулись после захвата Россией.

Соответствующие фото Мочанов опубликовал на своей странице в Facebook.

Как известно, бывший военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в военных бронекатеров «Никополь» и «Бердянск» и буксира «Яны Капу» пропало оборудование. Федеральная служба безопасности РФ заявила, что Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправленной сантехникой».

«Про наши кораблики.

И их истерзанный внутренний мир.

Просто несколько фоток «российского тюнинга» от специалистов по дизайнам интерьера из духовной скрепной недобрососедской нефтяной орды», – написал Мочанов.

Напомним, что 20 ноября в Очаков зашли малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Корабли также осмотрел Президент Украины Владимир Зеленский.

Тарас Леонтян

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