«Истерзанный внутренний мир»: блогер показал состояние возвращенных Россией захваченных украинских кораблей изнутри

Украинский блогер, автогонщик Алексей Мочанов опубликовал фото повреждений внутри кораблей ВМС Украины, которые вернулись после захвата Россией.

Соответствующие фото Мочанов опубликовал на своей странице в Facebook.

Как известно, бывший военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в военных бронекатеров «Никополь» и «Бердянск» и буксира «Яны Капу» пропало оборудование. Федеральная служба безопасности РФ заявила, что Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправленной сантехникой».

«Про наши кораблики. И их истерзанный внутренний мир. Просто несколько фоток «российского тюнинга» от специалистов по дизайнам интерьера из духовной скрепной недобрососедской нефтяной орды», – написал Мочанов.

Напомним, что 20 ноября в Очаков зашли малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Корабли также осмотрел Президент Украины Владимир Зеленский.