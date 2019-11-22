Стрелявшая в николаевцев террористка теперь работает в «Союзе добровольцев» – набирает банды «отморозков»

Российская террористка Мария Коледа теперь работает в так называемом «Союзе добровольцев Донбасса» и организовывала среди бывших боевиков отбор в группы титушек для расправы над бизнесменами и активистами.

Об этом говорится в материале «Медузы».

Главой «Союза добровольцев Донбасса» является политтехнолог Александр Бородай, который был одним из главарей террористов на Донбассе и участвовал в разжигании войны на востоке Украины. Бородай когда-то работал с бизнесменом Константином Малофеевым, выполнявшим неофициальные поручения Кремля на Донбассе – а сейчас сотрудничает с Евгением Пригожиным (другой предприниматель, которого связывают с присутствием пророссийских сил в различных «горячих точках»)

Бородай организовал в 2017 году военно-спортивный турнир «Добровольческие игры». Этот турнир проходил в районе села Погореловка Калужской области. Одной из организаторов игр была руководитель информационного отдела СДД Мария Коледа. Заявки на участие в играх принимали только от людей, прошедших войны на востоке Украины и в Сирии – и вставших на учет в СДД. Других требований к участникам почти не было: ими могли быть «мужчины от 18 до 45 лет».

В Погореловку приехали около сотни человек. Близкий к СДД собеседник так объясняет настоящую задачу, которая стояла перед организаторами «Добровольческих игр»: «[Главу союза Александра] Бородая на Старой площади (администрации Путина – ПН) попросили взбодрить ветеранское движение [Донбасса]». Руководство СДД заявляло, что на турнире готовит людей к новой войне.

- Дело, которое начато в 2014 году [на востоке Украины], еще далеко не закончено, - сказал Бородай на общем построении перед закрытием «Добровольческих игр».

- Та война, которая нас объединила, не завершена, - добавил директор СДД Андрей Пинчук на вручении наград.

Однако настоящие боевые задачи, которые вскоре возникли перед участниками турнира, оказались чисто внутриполитическими.

- «Добровольческие игры» предполагались как отборочная площадка для отморозков, - объясняет бывший сотрудник ФСБ, осведомленный о подготовке игр. – Их [участников конфликтов] отсмотрели и наняли для выполнения задач в том числе по политическому прессингу. Это все была пригожинская история – ему ее согласовали вообще без вопросов.

Из участников турнира в Калужской области сформировали группы, подконтрольные Евгению Пригожину – им предстояло исполнение силовых акций внутри России. Некоторых людей отправили в Москву и Петербург, другие вернулись на Донбасс (всего было отобрано около 40 человек, утверждает близкий к ФСБ собеседник).

- Сейчас они используются для мелкой тупой работы: для запугивания и дискредитации, плюс, когда идет заказ на определенных людей по бизнесу, - говорит близкий к ФСБ собеседник «Медузы».

По его словам, участники отрядов чувствуют «абсолютную уверенность в безнаказанности», потому что «ментам запрещено их трогать, а контора [ФСБ] может только попросить их не трогать отдельных персонажей [на которых поступил заказ]».

Судя по материалу «Медузы», организация «Союз добровольцев Донбасса» и сейчас продолжает оказывать российским властям силовые услуги по преследованию недовольных.

Как известно, 7 апреля 2014 года в попытке захватить здание Николаевской областной администрации участвовала жительница Москвы Мария Коледа, которую на следующий день арестовали украинские спецслужбы. По заявлению СБУ, Коледа собирала и передавала своим кураторам в России информацию относительно того, как подготовлены местные сторонники России, что находится на вооружении у украинских пограничников на границе с Крымом. Коледа признала, что участвовала в силовых столкновениях со сторонниками единства Украины на главной площади Николаева в 2014 году, где выстрелила в трех человек.