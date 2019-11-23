За сутки в зоне ООС боевики 14 раз обстреливали позиции ВСУ - один военнослужащий получил ранение, второй погиб в ДТП

В течение минувших суток, 22 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего получил ранения один военнослужащий, еще один погиб во время дорожно-транспортного происшествия.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что боевики использовали запрещенные Минском минометы калибров 82 и 120 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» враг осуществил 6 обстрелов:
- у Талаковки и Водяного - из ручных противотанковых гранатометов;
- неподалеку Песков - из стрелкового оружия;
- вблизи Тарамчука и, дважды, возле Красногоровки - с СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Кроме того, еще 8 обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» - неподалеку Шумива, Новгородского, Причепиловки, Новолуганского, Зайцево.
«Вчера, 22 ноября, ранения в результате обстрелов получил один наш защитник. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия», - говорится в сообщении.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.
Напомним, 16 ноября, в зоне проведения операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий из состава ООС.