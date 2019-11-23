За сутки в зоне ООС боевики 14 раз обстреливали позиции ВСУ - один военнослужащий получил ранение, второй погиб в ДТП

В течение минувших суток, 22 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего получил ранения один военнослужащий, еще один погиб во время дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики использовали запрещенные Минском минометы калибров 82 и 120 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» враг осуществил 6 обстрелов:

у Талаковки и Водяного - из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Песков - из стрелкового оружия;

вблизи Тарамчука и, дважды, возле Красногоровки - с СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, еще 8 обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» - неподалеку Шумива, Новгородского, Причепиловки, Новолуганского, Зайцево.

«Вчера, 22 ноября, ранения в результате обстрелов получил один наш защитник. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия», - говорится в сообщении.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

Напомним, 16 ноября, в зоне проведения операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий из состава ООС.