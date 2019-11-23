На Донбассе российские наемники за неделю потеряли 19 своих бойцов и один беспилотник

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За неделю незаконные вооруженные формирования Российской Федерации потеряли на Донбассе 19 бойцов.

Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

По данным разведки, в период с 16 по 22 ноября 9 боевиков были ликвидированы, еще 10 - санитарные потери. Также российские наемники потеряли один беспилотник.

«Военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику в случае угрозы их жизни и здоровью и при попытках захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп», - пояснили в штабе.

Напомним, что в октябре «Л/ДНР» потеряли около сотни своих бойцов.

Julia Davudenko

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