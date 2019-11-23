Во Львове самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - пассажиров эвакуировали

В субботу, 23 ноября, в международном аэропорту Львова самолет съехал со взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщается на странице воздушной гавани в Facebook.

«Сегодня около 7:00 в связи со сложными погодными условиями (переохлажденный дождь) во время разворота в торце полосы за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании МАУ, который направлялся на выполнение рейса в Киев (рейс PS034)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры и багаж эвакуированы, никто не пострадал. С людьми работает представитель авиакомпании. Также выполняются работы по эвакуации пассажиров.

Аэропорт временно прекратил работу и планирует возобновить ее после 12:00.

Напомним, как в международном аэропорту «Одесса» 21 ноября у двух пассажирских самолетов произошли неполадки с шасси. Один из них передней частью фюзеляжа свалился на взлетную полосу, пассажиров эвакуировали.