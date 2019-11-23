Фонари, скамейки в стиле лофт, тротуарная плитка и зеленые насаждения: В Николаеве за почти $100 тысяч отремонтировали сквер имени Александрова

В пятницу, 22 ноября, в Николаеве открыли реконструированный сквер имении Михаила Александрова. На работы было потрачено почти 2,8 миллиона гривен.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Мэр Александр Сенкевич во время открытия сквера сообщил, что ранее зеленая зона выглядела не лучшим образом, поэтому по просьбе общественности было решено превратить ее в по-настоящему уютное место для отдыха.

Департамент ЖКХ объявил тендер по капитальному ремонта сквера, в котором победила фирма ООО «Благоустрій-НК» и за 2 миллиона 790 тысяч 400 гривен выполнила соответствующие работы.

Подрядчик провел обрезку деревьев, снес аварийные деревья, завез чернозем, высадил вечнозеленые самшиты, более 100 кустов хризантем, многолетние луковичные растения, которые своим цветением будут украшать сквер с весны до осени. Кроме того, там смонтировали систему полива, вымостили 1,5 тысячи квадратных метров тротуарной плитки, установили кованые фонари и скамейки в стиле лофт.

Отмечается, что теперь там смогут отдыхать не только местные жители, но и студенты НУК имени адмирала Макарова, которые учатся неподалеку. В частности Александр Сенкевич выразил надежду, что николаевцы будут беречь имущество всей общины.

Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев рассказал, что в этом году в Николаеве был приведен в порядок 5 зеленых зон. А через неделю ремонтные работы должны завершиться в еще одном объекте - так называемом эко-бульваре. Этот проект реализуют в рамках программы «Общественный бюджет Николаева».

По словам городского головы Александра Сенкевича, город работает и над преобразованием больших зеленых зон. Так, в настоящее время разрабатывается проект реконструкции парка «Победы» и парка «Николаевский».

Отмечается, что сквер имени Михаила Александрова назван в честь известного жителя нашего города - Михаила Александрова, который много лет возглавлял Николаевский кораблестроительный институт. Именно при нем были построены новые помещения и общежитие этого высшего учебного заведения. За свою жизнь Михаил Александров сделал весомый вклад в развитие НКИ и кораблестроительной науки в целом.

Напомним, как в Николаеве с грамотами и батюшкой открыли отремонтированный почти за 2 миллиона гривен сквер в Заводском районе.