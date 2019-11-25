Мэр оккупированной Горловки оказался украинским разведчиком

Эдуард Матюха «Народный мэр» Горловки, который также имел высокие должности в Коммунистической партии так называемой «ДНР», Эдуард Матюха оказался сотрудником украинской разведки. Спустя более пять лет работы на оккупированном Донбассе он вернулся на подконтрольную Украине территорию.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Эдуард Матюха до недавнего времени был высшим чиновником оккупационной администрации. И знает все о руководящих структурах так называемой «ДНР».

– Я являюсь разведчиком Главного управления разведки Министерства обороны Украины, - говорит Эдуард Матюха.

Он был глазами Украины с самого начала войны.

– Действительно, Эдуард - это тот человек, который предоставлял необходимую информацию о реальной ситуации на оккупированных территориях, - рассказывает представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Пять лет он провел без семьи. Жена ничего не знала о миссии мужа и переехала в Киев думая, что ее муж действительно работает на оккупантов. Тем временем разведчик учился быть своим среди чужих.

Лучше «корочки» рекомендации для депутатов Госдумы была статья на сайте «Миротворец». Ключевые слова – «Эдуард Матюха, пособник боевиков и «народный мэр».

– Очень удачная идея была с моей стороны создать сайт «Миротворец» и включить меня на этот сайт, с моей подачи. Это открыло мне двери всюду. А еще упоминание о том, что я был народным мэром, сделало меня героем на все две «республики», - рассказывает разведчик.

В мае 2014 года в Горловке Эдуарда Матюху выбрали «исполняющим обязанности мэра». Но он крайне недолго возглавлял Горловку. Вокруг него вспыхнул конфликт между боевиками. Собственно, это и было его первым крупным заданием от Главного управления разведки.

– «Мэрство» вызвало конфликт между Безлером и другими группировками, что повлекло выход Стрелкова в город Донецк. Этот искусственно созданный конфликт сделал возможным конфликты между группировками в городах Славянск, Донецк и Горловка, - рассказывает он.

Распри ослабляли боевиков и давали время собраться с силами. А, тем временем, Матюха в Горловке делал блестящую карьеру. Он стал первым секретарем горкома Компартии. И начал заводить контакты с московскими коммунистами - Геннадием Зюгановым и его партией.

Украинский разведчик выяснил истинную роль КПРФ в восстановлении новой русской империи. Именно зюгановская партия стала для Кремля платформой для всех пророссийских анклавов в других странах. Абхазия, Приднестровье, Северная Осетия, фейковые «ДНР» и «ЛНР» - все они координируются Кремлем через коммунистов. Назначено ответственное лицо - депутат Госдумы Российской Федерации Тайсан Казбек Кучукович.

– Лицо, которое занимается координацией правительств непризнанных государств со стороны Государственной Думы Российской Федерации, - объясняет Матюха.

С Тайсаевым и другими российскими коммунистами Эдуард формировал так называемые гумконвои, – и узнал, что одна из их задач – отправлять наличные боевикам.

– Мне известно, что наличные доставляется путем так называемых гуманитарных конвоев. Если едет гуманитарный конвой, то приобщают соответствующее авто с этой наличкой, - говорит он.

Тайсаев был первым в парламенте России, кто показал так называемое обращение жителей ОРДЛО о независимости от Украины. Под ним двадцать тысяч подписей. Как творилось это фальшивое волеизъявления народа Донбасса, украинский разведчик видел собственными глазами.

– Я, первый секретарь Горловского горкома Коммунистической партии, был приобщен к этому, и делалось это, как всегда делалось на Донбассе, берется эти две руки, вставляются две ручки и пишется разными почерками и цветами. Мне нужно собрать 1100. Был план, надо было выполнять задания Российской Федерации, сели трое, потом, кто приходил, говорили, подпиши одной рукой, а затем другой рукой, подписали, - рассказывает Матюха.

В такой же способ, после раздачи российских паспортов и проведения переписи населения, в так называемых республиках, оккупанты могут применить план Б - референдум о присоединении ОРДЛО к России. Это будет еще один инструмент давления на власти Украины, чтобы добиться российской трактовки Минских соглашений или закона об особом статусе Донбасса.

Есть и план В. На фоне процесса примирения многие надеются, что Россия не нападет. Но у Путина этот козырь всегда в кармане. Эдуард обнаружил такие планы, - Кремль не успокоился.

– В прошлом году возобновление проекта «Новороссия» рассматривалось... Это были военные планы, добытые мной, о захвате Харьковской области, Одесской области и создании сухопутного коридора до полуострова Крым», - отмечает разведчик.

– Благодаря Эдуарду, мы знаем планы расширения вооруженной агрессии. Мы точно знаем планы применения других частей и соединений Южного российского округа против нашего государства, - подчеркивают в ГУР Минобороны.

Самому Эдуарду очень не хочется быть медийной личностью. Разведчику нужно буквально возвращать свою настоящую жизнь. Его жена пережила настоящий кризис. Она действительно не знала, что муж разведчик. И упреки знакомых - мол, Эдуард сотрудничает с оккупантами, - принесли ей большую боль. Но теперь оказывается все наоборот – муж герой, больше пяти лет ходил по лезвию бритвы. Теперь они вместе. Радуются каждой минуте вдвоем. И учатся жить новой жизнью – конечно, с предосторожностями, зная мстительный характер врага.

– Сейчас я среди своих и чувствую себя наконец спокойнее, чем последние пять с половиной лет там. И я уверен, что этот флажок (показывает на флажок на бронежилете – ред.) вернется в этот город, и во все Донецкой и Луганской областей, - уверяет Матюха.

Напомним, как в июне этого года в Киеве суд арестовал на 60 суток подозреваемого в причастности к катастрофе бывшего «начальника противовоздушной обороны Славянской бригады» террористической «ДНР» Владимира Цемаха, которого похитили на территории так называемой «ДНР». Позже появились подробности, что СБУ похитила Цемаха из собственной квартиры и вывезла по поддельным документам на инвалидной коляске.

При этом Цемах был важным звеном в обмене пленными между Россией и Украиной. Именно на его обмене настаивала российская сторона. 7 сентября удалось завершить этот обмен и Украина вернула из России 35 военнопленных и политзаключенных. Глава МВД Аваков называл Цемаха «аферистом из бунтующих степей».