В Марьинке боевики ранили женщину, которая гуляла с ребенком

В Марьинке Донецкой области боевики ранили женщину, которая шла по городу с трехлетним ребенком.

Об этом сообщается на странице в Facebook штаба Операции объединенных сил.

Инцидент произошел сегодня около 12:00.

«Гражданка Юлия Т. передвигалась по городу со своим трехлетним ребенком. Враг совершил несколько выстрелов. Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и плечо слева», – говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимую первичную медпомощь женщине оказали военные Объединенных сил. Сейчас она находится в больнице Курахово, состояние стабильное.

Напомним, в субботу, 16 ноября, на Приазовье военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-Михаила Белинского, участвующие в операции Объединенных сил, почтили память погибших на войне сослуживцев.