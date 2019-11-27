В Крыму российские оккупанты случайно запустили ракету в ангаре – их наказали штрафом в полмиллиона долларов

В оккупированном Крыму так называемый Крымский гарнизонный военный суд взыскал 31 миллион рублей с российских военных, которые по неосторожности пустили авиаракету внутри ангара.

Об этом сообщает «Настоящее время».

Инцидент произошел 1 октября 2017 года на аэродроме в Саках. Ракета Х-29ТД, которая имеет длину около 4 метров и весит около 700 кг (примерно 100 кг приходится на взрывчатое вещество боевой части), снесла ворота и часть стены ангара и уничтожила по пути аппаратуру и еще одну ракету. Боевая часть ракет не сработала.

Суд признал Николая Зверева и Алексея Чебанова виновными в несанкционированном запуске авиационных управляемых ракет внутри ангара, где хранились боеприпасы. В решении суда сказано, что в результате запуска были полностью уничтожены: две ракеты стоимостью 18,5 млн рублей; коллиматорное защитное устройство КЗУ-3 стоимостью 2,8 млн рублей; был поврежден корпус унифицированной компрессорной станции УКС-400В-П4М, стоимость ремонта которого составила 912,7 млн рублей. Также был поврежден сам ангар, который пришлось восстанавливать.

Следователи считают, что из-за халатных действий военных произошло срабатывание пиропатронов, на которые был подан ток. Минобороны России в своем иске требовало от военных более 46 млн рублей. Но суд снизил сумму, которую должны выплатить ответчики: Зверев должен будет заплатить лишь 15 млн рублей, Чебанов – 16 млн рублей. Помимо этого обоим назначили наказание в виде ограничения по военной службе с удержанием части заработка в доход государства. Оба военных также не могут быть повышены в должности и воинском звании, а срок наказания не будет им засчитан в выслугу лет.

Напомним, что ранее в оккупированном Крыму из-за сильного шторма плавучий кран врезался в Керченский мост.