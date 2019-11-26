СБУ объявила о подозрении заместителю мэра Славянска за организацию «референдума» в 2014 году

Служба безопасности Украины объявила подозрение заместителю мэра Славянска Виктору Воропаеву за организацию так называемого "референдума" в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что процессуальные действия прошли в кабинете Воропаева. Подозрение предъявляется по ч.1 и 2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность Украины) и ч.1. ст258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации).

Также сообщается, что чиновнику объявили подозрение из-за того, что 28 апреля 2014 года во время оккупации Славянска Воропаев возглавлял сессию городского совета, на которой было принято решение о проведении «референдума».

Кроме того, под председательством Воропаева депутаты назначили главаря бандформирований «ДНР» Вячеслава Пономарева главой исполкома, после чего боевиков легализовали в так называемые «народные дружины».

Подчеркивается, что на момент «легализации» боевиков, спецназ СБУ уже понес потери в боях в окрестностях Славянска, а в сам город боевики стянули военную технику, которую захватили в Краматорске.

Напомним, на Луганщине суд приговорил к условному сроку одного из организаторов «референдума» в 2014 году.