Владельца николаевского завода Дерипаску лишат кипрского гражданства – у властей острова «есть вопросы» к россиянину

Власти Кипра решили лишить гражданства российского олигарха Олега Дерипаску.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на кипрскую газету «Politis».

Гражданство Кипра также отзывают у сына и дочери Дерипаски. В целом Кипр начал процедуру лишения гражданства в отношении 26 человек, среди них – еще два российских бизнесмена Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, а также члены их семей. Издание пишет, что к россиянам есть вопросы, связанные с их экономической деятельностью.

Все 26 человек получили паспорт киприота по программе инвестиций в страну. В их числе, кроме россиян, оказались члены камбоджийского правительства, которых подозревают в коррупции и нарушении прав человека, китайцы, замешанные в финансовом мошенничестве, а также находящийся в розыске китайско-малазийский финансист Джо Лоу.

Лишение гражданства – длительный и сложный процесс, отмечает газета. Правительство уведомило «инвесторов» о своем решении. Теперь они могут оспорить его. Но вероятнее всего, все возражения будут отклонены, заключает издание.