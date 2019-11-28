Суд заочно приговорил к 12 годам тюрьмы министра по чрезвычайным ситуациям террористической «ДНР»

Арбитражный суд объявил заочный приговор так называемому «министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «ДНР». Его приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Бывший сотрудник органов МЧС, изменив присяге, в 2014 году перешел на сторону террористов и был назначен на должность «министра». Все это время он сотрудничал с боевиками, издавая приказы о деятельности учреждений и организаций, находящихся у него в подчинении, и совершал другие действия, направленные на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области.

Отметим, что заочный приговор вынесли «министру» террористической «ДНР» Алексею Кострубицкому.

Напомним, что ранее уроженца Николаевщины приговорили к пяти годам тюрьмы за службу на террористов «ДНР». Помимо этого, на Луганщине суд заочно приговорил к шести годам тюрьмы священника УПЦ МП за пособничество террористам «ЛНР»