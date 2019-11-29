Российско-террористические войска на Донбассе четыре раза обстреляли позиции ВСУ, один украинский воин погиб

На фронте на Донбассе в течение текущих суток вооруженные формирования Российской федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел позиций украинских воинов произошел неподалеку от Крымского, два - неподалеку от Водяного (из минометов и крупнокалиберных пулеметов) и еще один возле Широкино – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, что ранее на Донбассе террористы обстреляли грузовик ВСУ в прифронтовом населенном пункте.