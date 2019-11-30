В зоне ООС за сутки погиб один украинский военный

В районе Операции объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки, 29 ноября, погиб один украинский военный.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам ООС Дмитрий Гуцуляк, передает пресс-служба Минобороны.

«В результате прицельного огня со стороны боевиков погиб один украинский герой. Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего защитника, а также его боевым собратьям», - говорилось в сообщении.

Отмечается, что с начала текущих суток, по состоянию на 12:00, боевики один раз нарушили перемирие.

«В 07:45 противник начал обстрел из стрелкового оружия по нашим защитникам села Старогнатовка. Украинские воины также из стрелкового оружия адекватно заставили боевиков к дальнейшему соблюдению режима тишины. По имеющейся информации, в результате вражеского огня боевых потерь среди наших героев нет», - добавили в Минобороны.

Напомним, при исполнении служебных обязанностей в ООС 22 ноября 2019 года, погиб командир батареи старший лейтенант Богдан Шацкий, 1995 года рождения.