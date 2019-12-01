Спикер Госдумы РФ пригрозил Украине: «Национализм может привести к выходу из состава ряда областей»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил Украине, что в случае сохранения «национализма и притеснений малых народов» из состава страны выйдет ряд областей.

Заявление Володина обнародовано на сайте Госдумы,

Оно стало ответом на то, что украинская делегация сорвала выступление незаконно избранного в Госдуму депутата от аннексированного Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств.

Спикер Госдумы заявил, что в Украине «нарушаются права нацменьшинств» — русских, венгров, поляков. В частности речь идет о законе об украинском языке.

- Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным, — сказал он.

В качестве примера якобы отсутствия притеснений Володин привел аннексированный Крым, где оккупационная власть номинально сделала государственными языками русский, украинский и крымскотатарский.

- Национализм, притеснения малых народов могут привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это надо понимать властям Украины, — пригрозил спикер Госдумы.

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ заявила, что невооруженным взглядом из космоса видела, как украинские военные «обстреливают Донбасс».