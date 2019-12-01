На Донбассе боевики из минометов обстреляли Новогригорьевку

Незаконные вооруженные формирования России с начала воскресенья, 1 декабря, дважды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

Так, около 1-го часа ночи российские наемники из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на протяжении 50 минут били по позициям украинских военных в районе Новолуганского.

Вблизи Новогригорьевки позиции Объединенных сил попали под минометный обстрел. Боевики из минометов 82-го калибра с 10:40 до 11:20 выпустили 6 мин по украинским военным.

«По имеющейся информации, потерь в Объединенных силах нет», - добавили в ведомстве.

Напомним, при исполнении служебных обязанностей в ООС 22 ноября 2019 года, погиб командир батареи старший лейтенант Богдан Шацкий, 1995 года рождения.