На Донбассе при исполнении боевых заданий погибли два офицера «Альфы»

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В воскресенье, 1 декабря, в зоне проведения Операции объединенных сил при исполнении боевого задания погибли двое офицеров спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-сотрудник николаевской «Альфы», нардеп Роман Костенко.

«Сегодня очередное трагическое сообщение из Донбасса - при выполнении боевого задания погибли два офицера спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины - Денис и Дмитрий. Это тяжелое горе для их родных и невосполнимая потеря для боевых собратьев. А также это напоминание о том, что бойцы «Альфы» - это не «маски-шоу» на обысках, а это защитники Родины, которые ежедневно рискуют, а часто и жертвуют своими жизнями ради мирного неба над Украиной», - написал он.

«Я хорошо знал Дениса и Дмитрия, мы вместе прошли через многие испытания и выполнили немало задач. Это были сильные, надежные и мужественные воины, высококвалифицированные профессионалы, настоящие офицеры и патриоты Украины», - добавил Костенко.

Обновлено в 19:42 Как сообщил собеседник «Преступности.НЕТ» в СБУ, сотрудники Службы подорвались и скончались от полученных травм. Оба офицера из Центра специальных операций Центрального аппарата ведомства.

Напомним, 12 сентября на Донбассе погиб старший лейтенант Центра специальных операций СБУ Александр Иваньков.

Виолетта Юрьевна

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