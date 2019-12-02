СБУ назвала имена и опубликовала фото погибших на Донбассе полковников «Альфы»

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Во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций СБУ – Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Напомним, что двое офицеров спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины погибли 1 декабря в зоне проведения Операции объединенных сил при выполнении боевого задания.

Коллектив спецслужбы выражает глубокие соболезнования родным погибших сотрудников.

«СБУ всесторонне поддержит семьи погибших офицеров, а боевые побратимы не оставят близких наедине с горем», - сообщили в спецслужбе.

- Гибель каждого нашего бойца в зоне ООС – большая потеря для Службы, для страны, для нации. Искренние соболезнования семьям погибших героев, - отметил председатель СБУ Иван Баканов.

Вадим Богданов

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