СБУ назвала имена и опубликовала фото погибших на Донбассе полковников «Альфы»

Во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций СБУ – Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Напомним, что двое офицеров спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины погибли 1 декабря в зоне проведения Операции объединенных сил при выполнении боевого задания.
Коллектив спецслужбы выражает глубокие соболезнования родным погибших сотрудников.
«СБУ всесторонне поддержит семьи погибших офицеров, а боевые побратимы не оставят близких наедине с горем», - сообщили в спецслужбе.
- Гибель каждого нашего бойца в зоне ООС – большая потеря для Службы, для страны, для нации. Искренние соболезнования семьям погибших героев, - отметил председатель СБУ Иван Баканов.