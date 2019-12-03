В Киеве провели в последний путь полковника «Альфы» Волочаева, погибшего на Донбассе

В центре культуры и искусств СБУ тысячи человек 3 декабря приняли участие в церемонии прощания с полковником спецподразделения Центра специальных операций «Альфа» Денисом Волочаевым, который погиб во время выполнения боевого задания на востоке Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Напомним, что вместе с Денисом Волочаевым погиб и его коллега по спецназу «Альфа», полковник Дмитрий Каплунов.

Долг Герою отдало руководство СБУ, сотни боевых побратимов и коллег. Траурный венок передал Президент Украины, который выразил соболезнования семьям Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова.