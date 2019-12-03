Россия объявила в розыск экс-нардепа Мосийчука, потому что он бросил яйцо в посольство РФ

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения и объявил в розыск бывшего народного депутата Украины Игоря Мосийчука.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Россия продолжает расследование уголовного дела, открытого по факту «нападения на посольство Российской Федерации в Киеве» в марте 2016 года.

«В рамках расследования этого уголовного дела получены неопровержимые доказательства участия в нападении бывшего депутата Верховной Рады Украины Игоря Мосийчука. В результате преступных действий Мосийчука и иных лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, имуществу посольства России в Украине причинен значительный материальный ущерб», - сообщили в российском ведомстве.

Мосийчуку предъявили обвинение по статье 360 Уголовного кодекса Российской федерации («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»).

Напомним, что в марте 2016 года в Киеве митингующие в поддержку Надежды Савченко забросали яйцами посольство РФ. Следственный комитет опубликовал фото, на котором Мосийчук кидает в посольство РФ яйцо.

Также в РФ напомнили, что из-за другой акции под посольством РФ в Киеве судят экс-министра Николая Рудьковского.

Напомним, что в октябре 2017 года в Киеве произошло покушение на Мосийчука, в результате которого нардеп получил ранение, его охранник погиб. Затем сообщалось, что покушение на Игоря Мосийчука организовал Генштаб Вооруженных сил России.