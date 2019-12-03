Полковникам «Альфы» Волочаеву и Каплунову, погибшим на фронте, посмертно присвоили звания Героев Украины

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Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания Героев Украины полковникам спецназа «Альфа» Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову.

Об этом говорится в указе Президента Украины №877/2019.

«За героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу», - за это воинов наградили звездами Героев.

Напомним, что двое офицеров спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины погибли 1 декабря в зоне проведения Операции Объединенных сил при выполнении боевого задания. В Киеве 3 декабря прошла церемония прощания с полковником Волочаевым. 

Вадим Богданов

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