Полковникам «Альфы» Волочаеву и Каплунову, погибшим на фронте, посмертно присвоили звания Героев Украины

Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания Героев Украины полковникам спецназа «Альфа» Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову.

Об этом говорится в указе Президента Украины №877/2019.

«За героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу», - за это воинов наградили звездами Героев.

Напомним, что двое офицеров спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины погибли 1 декабря в зоне проведения Операции Объединенных сил при выполнении боевого задания. В Киеве 3 декабря прошла церемония прощания с полковником Волочаевым.