На переговорах лидеров «Нормандской четверки» Зеленский будет обсуждать обмен пленными в формате «всех на всех»

Президент Владимир Зеленский заявил, что одним из приоритетных вопросов на переговорах лидеров «Нормандской четверки» в Париже, которые поднимать украинская сторона, будет возвращение в Украину всех пленных.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

– Моряков, политических пленных мы вернули, но не всех. Для меня это важный гуманитарный, очень личный вопрос. Я действительно хочу великого освобождения, которое называется «обмен всех на всех». Меня интересуют все наши, чтобы они были дома, - сказал Владимир Зеленский во время встречи со СМИ по итогам переговоров с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Лёвеном в Киеве.

Еще одна тема обсуждения - ситуация безопасности на Донбассе. По словам Главы государства, на переговорах можно будет достичь взаимопонимания по выводу всех незаконных вооруженных формирований, если все стороны заинтересованы в завершении боевых действий.

– Если все стороны захотят прекращения войны, как этого хотим мы, то мы можем достичь серьезных результатов по полному выводу всех войск, незаконных вооружений. Это важный вопрос. Я хотел бы понимать рамки сроков, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, Президент отметил, что на переговорах Украины будет поднимать вопрос о возможности и формате проведения местных выборов на Донбассе.

– Для нас важно, чтобы это происходило по законодательству Украины. Очень важно, чтобы на местных выборах были представлены все наши партии по закону Украины, чтобы были не только наши, но и иностранные наблюдатели. И чтобы был открыт, безопасный доступ журналистов, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Также Президент сообщил, что украинская сторона поднимет вопрос формата и сроков передачи российско-украинской границы под контроль украинской власти.

Со своей стороны Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен отметил, что Швеция поддерживает проведение встречи в Нормандском формате.

Напомним, что перед встречей в Нормандском формате у Зеленского обсудили пять сценариев реинтеграции Донбасса.