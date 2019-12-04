Боевики «ДНР» заявили, что тело второго погибшего офицера «Альфы» находится у них

Представители так называемых «МГБ» и «Армии ДНР» на совместном брифинге заявили, что тело погибшего полковника СБУ Дмитрия Каплунова находится на территории «ДНР».

Об этом в среду, 4 декабря, передают СМИ сепаратистов.

Напомним, двое офицеров спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли 1 декабря в зоне проведения Операции объединенных сил при выполнении боевого задания.

По информации боевиков, они погибли 30 ноября, когда «пытались захватить одну из ключевых позиций сил «ДНР».

«При отступлении полковник Каплунов подорвался и скончался на месте, а полковник Волочаев, осуществляя попытку эвакуации тела, также подорвался на мине. Тело полковника Волочаева было эвакуировано украинской стороной, тело Каплунова — военнослужащими Народной милиции ДНР», – говорится в сообщении.

Также ресурсы боевиков опубликовали фото экипировки погибшего офицера. Также опубликовано его фото, которое обработали в графическом редакторе и «размыли» лицо. Поэтому нельзя со 100% уверенностью говорить, что на фото изображен погибший Дмитрий Каплунов.

Напомним, в центре культуры и искусств СБУ тысячи человек 3 декабря приняли участие в церемонии прощания с полковником спецподразделения Центра специальных операций «Альфа» Денисом Волочаевым, который погиб во время выполнения боевого задания на востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом присвоил Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову звания Героев Украины посмертно.