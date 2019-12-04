Журналист опубликовал версию гибели полковников «Альфы» на Донбассе – говорит, что был ранен еще один спецназовец

Полковники спецназа «Альфа» СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли из-за взрыва мины в «серой зоне» между позициями украинских сил и российско-террористических войск. Также был ранен еще один офицер СБУ.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Напомним, ранее сообщалось, что двое офицеров спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли 1 декабря в зоне проведения Операции объединенных сил при выполнении боевого задания. Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом присвоил Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову звания Героев Украины посмертно.

По словам Бутусова, в ночь на 1 декабря группа спецназа «Альфа» выполняла боевую задачу по ведению разведки и наблюдению в «серой зоне» в районе села Староласпа Донецкой области. Этот район находится далеко за пределами зоны разведения войск в районе Богдановки.

«Ночью при переходе группы после успешного выполнения поставленных задач произошел подрыв на мине. «Серая зона» хаотично минирована, к сожалению, этот риск на фронте повсюду. В результате взрыва полковник Дмитрий Каплунов получил смертельные ранения, он погиб на месте. Денис Волочаев и еще один офицер были ранены. Группа забрала оружие погибшего и документы и понесла раненых к своим позициям».

«Поскольку подрыв произошел в «серой зоне», противник подрыв не наблюдал и отходу не препятствовал. К сожалению, во время эвакуации от тяжелых ранений погиб полковник Волочаев. Подразделения 1-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса ВС РФ на Донбассе обнаружили место подрыва и тело Каплунова на следующий день. Позиции противника находились недалеко и вынести Каплунова наши уже не смогли», - сообщил журналист.

По его словам, в результате разглашения данных в соцсетях, противник быстро сумел получить представление о ситуации до того, как сумели обменять тело Дмитрия Каплунова, и сейчас проводит информационную операцию по дискредитации украинских спецслужб.

Отметим, что СМИ террористов опубликовали фото вооружения и обмундирования, которое они якобы нашли на месте подрыва. Ранее боевики «ДНР» заявили, что тело второго погибшего офицера «Альфы» находится у них.