Российский суд приговорил к 17 годам тюрьмы крымского татарина из организации Хизб ут-Тахрир

Судьи Южного окружного военного суда российского Ростова-на-Дону 5 декабря вынесли приговор севастопольцу Энверу Сейтосманову, фигуранту севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир».

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

Братьев Эрнеста и Энвера Сейтосманова российские силовики задержали 10 мая 2018 года в селе Тыловое Балаклавского района Севастополя после проведенных обысков. Эрнеста впоследствии отпустили. Энверу вручили постановление о возбуждении уголовного дела. Его обвиняли в «организации деятельности террористической организации». Россия считает международную исламскую политическую партию Хизб ут-Тахрир террористической организацией.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Сейтосманова политическим заключенным. Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследования мотивированными по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые в этом деле являются преимущественно крымские татары, а также украинцы, россияне, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующих ислам.

Напомним, что ранее в России военный суд приговорил шестерых фигурантов по «делу Хизб ут-Тахрир» к заключению в колонии строгого режима.