«Будем строить стену»: Помощник Зеленского заявил, что от Донбасса отгородятся в случае провала переговорах о мире

У Президента Зеленского готовы «построить стену» на Донбассе в случае, если мирные переговоры с Россией потерпят неудачу.

Об этом заявил помощник Президента Украины Андрей Ермак в четверг, 5 декабря, на встрече в Лондоне, организованной «Chatham House» и «Украинской призмой», передает «Украинская правда».

– Мы не будем тратить много времени, если мы не увидим с российской стороны желания выполнять «Минск». Мы не будем годами ждать, мы определили ограниченное время, - сказал Ермак.

Он не уточнил, сколько времени готовы ждать у Президента, но ранее в разговорах с представителями команды Зеленского неофициально звучало, что ясность в отношении мирного урегулирования должен появиться в первой половине 2020 года.

– И безусловно, хочу сказать, что Украина сделает все от нас зависящее, чтобы добиться прекращения войны и достичь мира дипломатическим путем. Но у нас, безусловно, есть и «план Б», - отметил Ермак.

По его словам, «план Б» заключается в том, чтобы «построить стену и жить дальше».

– Если мы не увидим сегодня готовности со стороны РФ идти к мирному процессу, к выполнению Минских договоренностей, что ж, будем тогда не в фигуральном плане строить стену и жить дальше. У нас есть друзья, будем привлекать и перенимать их опыт. Я имею в виду в первую очередь Израиль, - пояснил помощник Президента.

Вместе с тем он подчеркнул, что команда Президента сейчас настроена на успех переговоров.

Напомним, что перед встречей в Нормандском формате у Зеленского обсудили пять сценариев реинтеграции Донбасса.