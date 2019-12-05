ГПУ обратилась в Международный уголовный суд из-за причастности РФ к казни пленных украинцев во время боев за Дебальцево и Иловайск

ГПУ направила информационное сообщение в Международный уголовный суд относительно совершения РФ внесудебных казней девятерых военнослужащих ВСУ во время боев за Иловайск и Дебальцево.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

Суть сообщение состоит из фактов внесудебных казней девятерых военнослужащих ВСУ представителями пророссийской организованной группы «Казачий союз «Область войска Донского» в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году.

Сообщение рассматриваться Офисом прокурора Международного уголовного суда вместе с другими эпизодами серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенных пророссийскими силами на Востоке Украины в период 2014-2019 годов.

Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену.

В сообщении освещена и практика ведения боевых действий «чужими руками», то есть привлечение Российской Федерацией в конфликт подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований. Офис прокурора было проинформировано, что упомянутые незаконные вооруженные формирования, возможно, используются Россией не только для достижения военного превосходства, но и для осуществления серьезных нарушений международного гуманитарного права.

Информационное сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда (ОП МКС) было подготовлено и направлено на основании статьи 15 Римского Статута адвокатами «Украинского Хельсинского союза по правам человека» совместно с прокурорами Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

В ГПУ напомнили, что уже направлено к МКС 5 сообщений о событиях на Донбассе. В частности, они касались ответственности за совершение военных преступлений и преступлений против человечности лидерами так называемых «ДНР» - Игорем Гиркиним (Стрелков), Александром Захарченко, Игорем Безлером и другим.

Напомним, что ранее Порошенко не появился на допрос в Главную военную прокуратуру по делу об «Иловайском котле».