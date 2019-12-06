Интерпол отказался объявлять в розыск крымских оккупантов, которые замучили Героя Украины Аметова

Интерпол отказался объявлять в розыск трех подозреваемых в убийстве крымчанина Решата Аметова, замученного в 2014 году.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на прокурора Автономной республики Крым Игоря Поночевного.

- Прокуратура АР Крым обратилась с соответствующим запросом в Департамент международного полицейского сотрудничества Интерпола для объявления подозреваемых в международный розыск и выставления «красных карточек». Интерпол, отказав в объявлении в розыск подозреваемых, сослался на запрет осуществления какого-либо вмешательства в деятельность политического, военного, религиозного или расового характера, а также ссылаясь на то, что использование каналов и возможностей организации невозможно по делам о создании и участии в непредусмотренных законом вооруженных формированиях, - сказал прокурор АРК.

Напомним, 10 сентября прокуратура АРК сообщила, что следствие установило трех похитителей крымского татарина Аметова. Ими оказались два бойца незаконной «самообороны Крыма», Александр Баглюк и Александр Руденко, которые действовали под руководством бывшего военнослужащего российской армии Евгения Скрипника.

Как известно, 3 марта 2014 года Решат Аметов вышел на одиночный пикет в Симферополе против аннексии Крыма. Три человека вывели его в неизвестном направлении. После этого на связь Решат больше не выходил. 15 марта Аметова нашли мертвым в поселке Земляничное Белогорского района АРК. На теле мужчины были многочисленные признаки пыток, голова была обвязана скотчем, а рядом с ним лежали наручники. Решату Аметову присвоено звание Героя Украины посмертно.