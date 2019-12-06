В Донецкой области избили до смерти общественного активиста – его могли убить из-за проукраинской позиции

В Бахмуте Донецкой области умер общественный активист и волонтер Артем Мирошниченко, на которого 29 ноября было совершено нападение.
Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на брата погибшего Сергея Мирошниченко.
По его словам, Артем умер 5 декабря.
- Врачи и следователи нам ничего об этом не сказали. Если я бы сегодня не обратился в прокуратуру, мне бы до сих пор ничего не сказали. Врачи, следователи молчат, - отметил брат погибшего.
На 36-летнего волонтера Артема Мирошниченко напали 29 ноября в прифронтовом Бахмуте на улице Горького. Полиция установила личности нападавших. По данным следствия, им 16 и 17 лет, оба местные жители. Как отметил и.о. начальника отделения полиции Бахмута Ярослав Меженный, тот, кто бил активиста, занимался боксом и смешанными единоборствами, и он якобы просто решил отработать свои навыки.
Однако, по словам Сергея Мирошниченко, трагедия произошла не случайно, а из-за проукраинской позиции и общественной деятельности его брата.
После смерти общественного активиста и волонтера Артема Мирошниченко уголовное производство о нападении на него переквалифицировали как умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.
Активист Павел Островский на своей странице в Facebook заявил, что Артема Мирошниченко могли убить из-за того, что он говорил на украинском.
«Несколько дней назад Артема жестоко избил 16-летний отморозок Николай Барабаш – студент педагогического колледжа. Местные журналисты выяснили, что поводом для нападения стало то, что Артем говорил на украинском. «Самый гуманный» судья Артемовского горрайонного суда Александр Любчик решил, что отморозку, который жестоко избил человека, вполне достаточно домашнего ареста», - заявил Островский.