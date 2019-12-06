В Донецкой области избили до смерти общественного активиста – его могли убить из-за проукраинской позиции

В Бахмуте Донецкой области умер общественный активист и волонтер Артем Мирошниченко, на которого 29 ноября было совершено нападение.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на брата погибшего Сергея Мирошниченко.

По его словам, Артем умер 5 декабря.

- Врачи и следователи нам ничего об этом не сказали. Если я бы сегодня не обратился в прокуратуру, мне бы до сих пор ничего не сказали. Врачи, следователи молчат, - отметил брат погибшего.

На 36-летнего волонтера Артема Мирошниченко напали 29 ноября в прифронтовом Бахмуте на улице Горького. Полиция установила личности нападавших. По данным следствия, им 16 и 17 лет, оба местные жители. Как отметил и.о. начальника отделения полиции Бахмута Ярослав Меженный, тот, кто бил активиста, занимался боксом и смешанными единоборствами, и он якобы просто решил отработать свои навыки.

Однако, по словам Сергея Мирошниченко, трагедия произошла не случайно, а из-за проукраинской позиции и общественной деятельности его брата.

После смерти общественного активиста и волонтера Артема Мирошниченко уголовное производство о нападении на него переквалифицировали как умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.

Активист Павел Островский на своей странице в Facebook заявил, что Артема Мирошниченко могли убить из-за того, что он говорил на украинском.