Боевики на Донбассе 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ - травмы получили двое украинских военнослужащих

За прошедшие сутки, 6 декабря, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано 8 вражеских обстрелов.

«Вчера, 6 декабря, боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил», - говорится в сообщении.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, как 1 декабря, в зоне проведения Операции объединенных сил при исполнении боевого задания погибли двое офицеров спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины. Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом присвоил Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову звания Героев Украины посмертно.

Отметим, что СМИ террористов опубликовали фото вооружения и обмундирования, которое они якобы нашли на месте подрыва. Ранее боевики «ДНР» заявили, что тело второго погибшего офицера «Альфы» находится у них.

В свою очередь, журналист Юрий Бутусов сообщил, что полковники спецназа «Альфа» СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли из-за взрыва мины в «серой зоне» между позициями украинских сил и российско-террористических войск. Также был ранен еще один офицер СБУ.

Террористическая «ДНР» до сих пор не вернула тело погибшего сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ, полковника Дмитрия Каплунова.