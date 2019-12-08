На Донбассе российско-террористические войска 10 раз обстреляли украинскую армию, погиб один воин

На Донбассе 7 декабря вооруженные формирования Российской федерации 10 раз обстреливали позиции украинских Объединенных сил.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.

Во время обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще два наших бойца получили ранения, а один – боевую травму.

Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» было 4 обстрела, а в районе ответственности группировки «Север» зафиксировано 6 вражеских обстрелов.