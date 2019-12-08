Экспертиза ДНК подтвердила, что переданное боевиками тело без органов принадлежит украинскому воину Беспалому, - волонтерка

Волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк заявила, что экспертиза ДНК подтвердила, что террористы передали Украине тело именно военнослужащего Романа Беспалого.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Рома Беспалый. 99,9 ДНК. Подтверждение. Мы не знали ничего о его судьбе с момента плена, как и не знаем о других наших ребятах до сих пор», - сообщила волонтерка.

Как известно, в мае 2019 года восемь украинских военных попали в плен к подконтрольным России боевикам возле Новотроицкого.

В плен попали восемь военных: старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981), старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965), старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984), старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971), старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982), прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970), старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994), старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982).

В ноябре боевики террористической «ДНР» передали украинской стороне тело Романа Беспалого, который попал в плен 22 мая 2019 года вблизи Новотроицкого. Тело передавали в Донецке, куда поехал гражданский водитель. Тело передали в черном пакете без одежды и каких-либо документов. Террористы вскрыли и изъяли органы, по которым можно установить причину смерти. Сами наемники утверждают, что Беспалый покончил с собой.