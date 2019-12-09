Экс-министра Рудьковского в Москве приговорили к двум годам тюрьмы – ему осталось отсидеть три месяца

Мосгорсуд приговорил бывшего министра транспорта Украины, экс-депутата Верховной Рады Николая Рудьковского к двум годам лишения свободы по делу о «нападении на посольство РФ» в Киеве в июне 2014 года.

Об этом сообщает «Медуза».

Суд зачел Рудьковскому время нахождения под арестом, таким образом, в заключении бывшему депутату осталось провести около трех месяцев. Гособвинение просило приговорить Рудьковского к шести годам колонии. Также суд обязал Рудьковского выплатить по гражданским искам в пользу МИД России 5 миллионов 750 тысяч рублей.

При вынесении приговора, сообщает «Интерфакс», суд принял во внимание смягчающие обстоятельства, в том числе то, что Рудьковский раскаялся и частично возместил ущерб, заплатив 2 миллиона рублей, и назначил наказание «ниже низшего».

Напомним, что акция под посольством РФ в Киеве прошла 14-15 июня 2014 года. Акция протеста была вызвана тем, что российско-террористические войска в Луганске сбили военный самолет Ил-76, в результате чего погибли 49 украинских воинов. Участники митинга у посольства выбили в здании окна, сорвали флаги и перевернули припаркованные автомобили.

Отметим, что во время акции под посольством РФ в Киеве в 2014 году Рудьковский под давлением толпы бросил камень в посольство. Тогда же возле посольства России Рудьковского облили зеленкой. Рудьковский был арестован в Москве в октябре 2018 года.