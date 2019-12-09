Британские спецслужбы подозревают Россию в утечке секретных данных, - СМИ

Спецслужбы Великобритании расследуют возможную причастность хакеров, связанных с Кремлем, к утечке секретных документов о переговорах между Соединенным королевством и США.

Об этом сообщает Sunday Times.

Правительство страны призвало Центр правительственной связи определить источник утечки документов, которые лидер Лейбористской партии Джереми Корбин использовал как «доказательство», что правящая партия консерваторов хочет включить Национальную систему здравоохранения в будущюу торговую сделку с Вашингтоном. Эти документы впоследствии появились на новостном сайте Reddit.

Британские спецслужбы ожидают, что расследование причин утечки поможет выяснить, стоят ли за ним связанные с российскими властями хакеры. Также спецслужбы рассматривают возможную причастность британских госслужащих.

Напомним, ранее президент Сербии обвинил Россию в шпионаже.