Террористы «ДНР» приговорили к 14 годам тюрьмы мужчину, обвиняемого в шпионаже на СБУ

Боевики «ДНР» приговорили мужчину, жителя оккупированной территории, к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за якобы «шпионаж» в пользу службы безопасности Украины.

Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на так называемую «Генпрокуратуру ДНР».

Оккупанты утверждают, что Ставцев Е.Ю. в июне-октябре 2017 года «по заданию иностранной разведки» периодически приезжал на подконтрольную им территорию, собирал сведения и фотографировал объекты, интересующие СБУ. Собранные материалы мужчина якобы передавал сотрудниками спецслужбы через интернет.

Отмечается, что приговор выносила «апелляционная палата Верховного суда ДНР» и он уже вступил в силу.

Напомним, террористы «ДНР» приговорили к 11 годам тюрьмы мужчину, обвиненного в шпионаже на СБУ