На Донбассе в результате подрыва на мине погибли трое украинских военнослужащих

В зоне проведения ООС 9 декабря в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Других подробностей гибели украинских военнослужащих в штабе ООС не сообщили. В то же время, по информации «Преступности.НЕТ», погибли бойцы 14-й Отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Они получили несовместимые с жизнью травмы в результате подрыва мины.

Всего 9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано также вражеский огонь из вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупационные войска осуществили четыре обстрелы: дважды неподалеку Водяного - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Березового - с автоматических гранатометов; вблизи Красногоровки - из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности ОТГ «Север» зафиксировано три вражеских обстрела: у Луганского - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Новолуганского - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Хутора Свободного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

Обновлено в 10:23. По информации «Преступности.НЕТ», трое погибших из-за взрыва мины в Донецкой области служили в 14-й отдельнаой механизированной бригаде имени князя Романа Великого, которая дислоцируются во Владимире-Волынском Волынской области.

Напомним, как 1 декабря, в зоне проведения Операции объединенных сил при исполнении боевого задания погибли двое офицеров спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины. Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом присвоил Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову звания Героев Украины посмертно.

Отметим, что СМИ террористов опубликовали фото вооружения и обмундирования, которое они якобы нашли на месте подрыва. Ранее боевики «ДНР» заявили, что тело второго погибшего офицера «Альфы» находится у них.

В свою очередь, журналист Юрий Бутусов сообщил, что полковники спецназа «Альфа» СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли из-за взрыва мины в «серой зоне» между позициями украинских сил и российско-террористических войск. Также был ранен еще один офицер СБУ.

7 декабря боевики «ДНР» передали украинское стороне тело погибшего сотрудника спецподразделения ЦСО СБУ Дмитрия Каплунова.