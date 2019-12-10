«Бумаги бросил на стол и кричал»: Аваков рассказал, как у помощника Путина Суркова сдали нервы на переговорах

Владислав Сурков Российская делегация на нормандском саммите требовала дальнейшего разведения войск на Донбассе, причем вела себя «эмоционально, но некомпетентно».

Об этом рассказал член украинской делегации в Париже, министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

«У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: «мы так не договаривались». Они предложили разводить и дальше войска. Куда разводить? В Маринке? Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры. Или в Широкино, где мы стали так, чтобы Мариуполь обезопасить? Это ерунда. Мы ясно дали понять, гуманитарные коридоры - хорошо, потому что людям надо дать возможность ездить без очередей. В Луганской области нет ни одного коридора, где может проехать машина», - подчеркнул Арсен Аваков.