Глава пропагандистского «Первого канала» признал, что сюжет о том, что николаевский летчик сбил малазийский Boeing является ложью

Генеральный директор российского «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом над Донбассом малайзийском «Боинге» MH17 была ложная информация о том, что его якобы атаковал истребитель Вооруженных сил Украины.

Об этом он рассказал в интервью The New Yorker.

В ноябре 2014 года «Первый канал» показал сюжет, в котором авторы использовали поддельные кадры с запуском ракет из истребителя. Тогда сообщалось о «сенсационных снимках со спутника», которые якобы предоставил телеканалу «американский эксперт, связанный с западными спецслужбами».

Снимок быстро разоблачили как фейк. Международная независимая группа Bellingcat проанализировала фото и установила, что это коллаж с Гугл и Яндекс-карт и отредактированные изображения самолета и истребителя, дорисованные сверху.

На вопрос журналиста, зачем на «Первом канале» было показано то, что легко можно опровергнуть, Эрнст ответил:

- Да, мы люди, мы делаем ошибки, но не специально.

При этом он отказался признавать официальную версию международного следствия.

- Вы верите, что отчет Нидерландов - правда, а я верю, что отчет Нидерландов непрофессионален, - заявил Эрнст.

Отметим, российский телеканал также лживо сообщал, что самолетом, который якобы сбил «Боинг», управлял летчик 299-й Николаевской бригады Владислав Волошин. Как известно, 18 марта 2018 года Народный Герой Украины Владислав Волошин застрелился. Отец Владислава Волошина считает, что к самоубийству его сына подтолкнули «война и бытовые проблемы». Ранее полиция заявляла о пяти версиях самоубийства Владислава Волошина.

Напомним, «Боинг-777» малазийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Международное расследование установило, что ракета, которой был сбит лайнер, была выпущена на подконтрольной боевикам территории, а установка «Бук», из которой стреляли – ввезена из России.

Российская Федерация отрицает свою причастность к уничтожению этого самолета. При этом главы МИД стран G7 требовали привлечь РФ к ответственности за сбитый «Боинг».

24 мая 2018 года эксперты совместной следственной группы (JIT) заявили, что пассажирский лайнер рейса МН17 Малазийских авиалиний в июле 2014 года над Донбассом сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска.

В июне этого года в Киеве суд арестовал на 60 суток подозреваемого в причастности к катастрофе бывшего «начальника противовоздушной обороны Славянской бригады» террористической «ДНР» Владимира Цемаха, которого похитили на территории так называемой «ДНР». Позже появились подробности, что СБУ похитила Цемаха из собственной квартиры и вывезла по поддельным документам на инвалидной коляске.

При этом Цемах был важным звеном в обмене пленными между Россией и Украиной. Именно на его обмене настаивала российская сторона. 7 сентября удалось завершить этот обмен и Украина вернула из России 35 военнопленных и политзаключенных. Глава МВД Аваков называл Цемаха «аферистом из бунтующих степей».

Фейк с «истребителем ВСУ» - это не единственная версия России, которая пытается снять с себя ответственность за преступление. В день катастрофы пропагадистские СМИ РФ начали активно распространять сообщение «испанского диспетчера», который рассказывал о том, что за несколько минут до катастрофы рядом с ним были зафиксированы украинские военные самолеты. Лживую информацию распространил гражданин Испании Хосе Карлос Барриос Санчес. Позже он рассказал журналистам, что получил от российского канала «Russia Today» 48 тыс. долларов за то, что он вел «Твиттер» от имени диспетчера и писал туда заранее заготовленные сообщения. В Украине он никогда не был, а в Испании и его несколько раз судили за мошенничество.

При этом, фейк про «испанского диспетчера» пересказывал сам Владимир Путин, комментируя катастрофу.

Через четыре дня после трагедии Минобороны РФ представило фейковые спутниковые фотографии и схемы, которые должны были стать доказательством того, что самолет якобы сбила ракета из украинского «Бука». Однако, международная независимая группа Bellingcat доказала, что продемонстрированные российскими силовиками «снимки» - подделка, а изображения, подготовленные российским министерством обороны, были отредактированы в фоторедакторе.

Позже российский концерн «Алмаз-Антей», выпускающий зенитно-ракетное и радиолокационное оборудование, обнародовал данные собственного «расследования», в котором говорилось, что MH17 был действительно сбит «Буком», но старым, и его якобы уже нет на вооружении российской армии. Кроме того, жители села Зарощенское, которое в РФ определили как место запуска ракеты по малайзийскому «Боингу», опровергли версию «Алмаз-Антея».