Киевский суд заочно приговорил к 14 годам тюрьмы бывшего крымского депутата за пособничество оккупантам

Святошинский районный суд Киева 10 декабря заочно приговорил бывшую депутатку Верховного совета Крыма 6-го созыва Светлану Савченко к 14 годам лишения свободы за государственную измену.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры АР Крым.

"За совершение преступлений против основ национальной безопасности лица должны быть привлечены к уголовной ответственности и в качестве примера, депутат Светлана Савченко признана виновной в государственной измене и приговорена к 14 годам лишения свободы", - отметил прокурор Игорь Поночовный.

В суде прокуратура АР Крым доказала вину Савченко в совершении действий, направленных в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно - предоставление иностранному государству (России) помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

В частности, установлено, что Савченко участвовала в заседаниях Верховного Совета Крыма на котором был принят ряд решений, приведших к оккупации полуострова Российской Федерацией. Кроме того, обвиняемая участвовала во внеочередном заседании незаконно созданного органа "Государственный Совет Республики Крым", чем обеспечила его функционирование. Она также голосовала за принятие так называемой "Конституции Республики Крым", согласно которой полуостров был аннексирован Россией.

Обвинительный акт против Савченко вместе с еще десятью депутатами был передан в суд еще в 2016 году, вскоре после того как она была избрана в Государственную думу. Украина не признала результаты этих выборов.

Верховная Рада заявила, что на оккупированной территории Крыма и Севастополя избирались 229 депутатов (225 по спискам и четыре в округах), то есть большинство от конституционного состава Госдумы. Поэтому депутаты отказались признать легитимность выборов, их результаты, в том числе состав, полномочия, акты, решения Госдумы седьмого созыва.

Напомним, Киевский суд приговорил к 12 годам тюрьмы крымского экс-депутата, обвиняемого в госизмене.