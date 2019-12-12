Полковник ВСУ заявил, что украинские военные могут найти общий язык с армией РФ – в Генштабе начали служебное расследование

Украинские военные готовы к реинтеграции с российскими военными и боевиками террористических «ЛДНР», но ветераны не готовы к такому.

Об этом на круглом столе на тему «Национальная устойчивость: новые подходы в решении старых проблем», заявил начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев, сообщает «Inforesist».

Отвечая на вопрос журналиста о том, существует ли площадка для решения вопросов коммуникации с оккупированными территориями и ветеранами, полковник отметил о готовности украинской армии к реинтеграции с российской армией. По его словам, в СНБО уже создана группа по национально-патриотическому воспитанию.

- Вопрос реинтеграции, это вопрос в первую очередь безопасности. Я вас хочу заверить, что [украинский] военный и военный россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции. И найти общий язык военным россиянам и военным украинцам, даже если они были врагами, лучше. Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются (не будем вдаваться в детали). Берем общую картинку, праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет (кроме специальных служб) государственной политики относительно реинтеграции именно этих ветеранов (а иногда не всегда ветеранов, а иногда не всегда людей, которые беспокоятся о безопасности государства), к государственной политике и реинтеграции к инициативам, - заявил он.

Полковник добавил, что «мы сможем удачно реинтегрировать Донецкую и Луганскую области, если сильное украинское общество займется реинтеграцией остальной части общества».

- Одна часть общества менее интегрирована, другая больше. Вот на этом сколе идет радикализм. Поэтому нам надо с вами по этому направлению тоже работать, - добавил он.

Ноздрачев отметил, что про украинский радикализм говорят на Западе, но не в Украине. Полковник привел в пример позицию США по полку Нацгвардии «Азов».

Позднее Ноздрачев на своей странице в Facebook заявил, что его слова вырвали из контекста.

«Выражая свои личные взгляды по указанным вопросам, я пытался донести основные посылы, а именно: Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия Украины и добровольческие подразделения в 2014 году создали условия для переформирования страны и построения национальной идеи; информационная среда является районом операции РФ против Украины и только консолидация усилий гражданского общества и военных позволит эффективно противостоять этой агрессии, а национальная устойчивость в первую очередь зависит от сплоченности общества. К сожалению, идеи национальной сплоченности ради победы не получили распространения, а вырванные из контекста слова были «перекручены» и получили незаслуженное внимание, что еще раз подтверждает мои убеждения относительно большого объема работы, который мы должны выполнить для развития устойчивого украинского общества. Для понимания всего контекста прошу ознакомиться с видеозаписью», - сообщил он.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что «оценочные субъективные суждения, в том числе политического характера», высказанные Ноздрачевым, не являются позицией Генштаба и Вооруженных Сил Украины.